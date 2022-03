Bezoes na beslissende goal: "Manier van God om mensen te danken voor de steun"

Het zijn moeilijke en emotionele tijden voor Roman Bezoes. De reden daarvoor is uiteraard de oorlog in Oekraïne. Kon zijn doelpunt hem op een manier helpen zijn gedachten een beetje te verzetten?

"Neen, ik denk eerder dat het een manier is van God om alle mensen te bedanken die mij gesteund hebben", zei Bezoes bij Eleven.

"Ik ben blij dat ik sommige mensen een beetje een goed gevoel kan geven, maar ik ben vooral dankbaar aan het Oekraïense leger dat elke dag daar blijft, mensen die in het land zijn en mensen die hulp sturen."

"Ik heb veel berichten gekregen. Ik voel veel steun vanuit België en vanuit Gent. Wat alle mensen hier doen is ongelooflijk en daar dank ik hen voor uit de grond van mijn hart."

"Het is niet makkelijk om in deze omstandigheden voetbal te spelen. In het begin was het zelfs te moeilijk, maar nu begrijp ik dat ik daarmee een signaal kan geven."