Roman Bezoes bezorgt AA Gent in de toegevoegde tijd drie belangrijke punten

Het sprookje van Bezoes in minuut 94

Straf hoe een match die 70 minuten weinig spanning kende, nog zo een rollercoaster van 20 minuten kon worden. Meer dan een uur had Gent alles onder controle en de grote meerderheid van de kansen.

Het hielp dat Depoitre al na twaalf minuten de 1-0 had gemaakt. Zulte Waregem had in de eerste helft alleen via twee kopkansen van Jelle Vossen kunnen dreigen.



Met bij momenten snelle combinaties en veel diepgang creëerde Gent genoeg kansen om rond minuut 70 op een 5-0-voorsprong te staan, maar Hjulsager knalde op de paal en onder meer Depoitre en Malede misten enkele goede kansen.

Wat met het hoofd niet lukte voor Vossen, lukte wel met de voeten in de tweede helft. Eerst knalde hij op de paal, maar twee minuten later schoot hij de gelijkmaker toch in doel. Gent moest noodgedwongen de druk weer opvoeren, maar de wegtikkende klok zorgde voor nervositeit en overhaasting.



Als Sissako had afgelegd voor Vossen, had het zelfs 1-2 gestaan, maar de invaller van Zulte Waregem ging voor eigen succes en raakte de bovenkant van de dwarslat. Het kwartje kon aan twee kanten vallen.

Uiteindelijk was het de allerlaatste aanval van de avond die Gent bevrijdde. Odjidja trapte op doelman Bossut, maar in de rebound scoorde Bezoes.