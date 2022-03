Wereldkampioenen, Federer-beul en olympiërs: de Oekraïense topsporters die strijden aan het front

Jarenlang verdedigden ze de kleuren van hun land in de sport, nu vechten ze er letterlijk voor aan het front. Meerdere Oekraïense topsporters namen al de wapens op in de strijd tegen Rusland. Van wereldkampioenen tot mannen die enkele weken geleden nog op de hoogste podia stonden. Een overzicht.

Dmytro Pidroetsjny - Biatlon

Een tekenend voorbeeld dat het leven van heel wat Oekraïeners radicaal omgegooid is? Zowat twee weken geleden stond Dmytro Pidroetsjny nog op Winterspelen in Peking, nu vecht de voormalige wereldkampioen biatlon in zijn thuisstad Ternopil tegen de Russen. “Ik ben dankbaar voor iedereen die me berichten stuurt en zich zorgen maakt om mijn familie”, liet Pidroetsjny weten. Ook collega-biatleet Dmitri Mazoertsjoek voegde zich bij het leger.

Oleksandr Oesyk - Boksen

Verbaasde in september nog de sportwereld door Anthony Joshua van zijn troon te stoten bij de zwaargewichten. Normaal stond er voor de wereldkampioen binnenkort een rematch tegen de Brit op het programma. Die is nu voor onbepaalde tijd uitgesteld. Oesyk voegde zich dan maar bij het leger. “Ik weet niet wanneer ik terug in de ring stap", vertelde hij. "Maar mijn land en eer zijn belangrijker dan eender welke kampioensgordel.”

Sergi Stachovski - Tennis

Pas een maand tennisser af. Speelde dit jaar nog in de kwalificaties van de Australian Open en ging vervolgens op tennispensioen. Klopte tijdens zijn carrière ruim vijf miljoen euro prijzengeld bij elkaar en stuntte ooit tegen Roger Federer op Wimbledon. Sergi Stachovski keerde nu terug naar zijn vaderland Oekraïne om deel te nemen aan de oorlog tegen Rusland. Een moeilijke keuze, want de ex-tennisser laat vrouw en kinderen achter. "Maar ik had het sterke gevoel dat ik dit moést doen. Een extreem lastige beslissing, maar ik had geen andere keuze."

Vasili Lomatsjenko - Boksen

Een fenomeen in zijn thuisland. Kroonde zich in het verleden tot wereld- en tweevoudig olympisch kampioen boksen. De 34-jarige Oekraïener kondigde vorige week aan dat hij zou toetreden tot het leger in thuisstad Bilhorod-Dnistrovskyi. Voegde ook meteen de daad bij het woord.

Jaroslav Amosov - MMA

De zoveelste Oekraïense vechtkampioen die zich aansloot bij het leger. Amosov, een MMA-kampioen, zet zijn carrière op het spel voor een hoger doel. "Ik zal mijn thuisland zo goed mogelijk proberen verdedigen", beloofde hij.

Vitaly en Wladimir Klitsjko - Boksen