Klaar voor het gevecht van zijn leven: bokslegende Vitali Klitsjko is nu burgemeester van oorlogszone Kiev

Geen enkele van zijn 47 kampen was zo beangstigend als dit gevecht. Voormalig wereldkampioen boksen Vitali Klitsjko (50) neemt nu de handschoen op tegen Vladimir Poetin. Als burgemeester van oorlogszone Kiev gaat de opperpatriot voorop in de strijd.

“Ik heb geen andere keuze… Ik zal vechten.” In een interview met het Engelse ITV liet Vitali Klitsjko er geen twijfel over bestaan. Als het straks onvermijdbaar is, trekt hij samen met broer Wladimir zelf de straten van de hoofdstad in om zijn land te verdedigen.

Niet langer als drievoudig wereldkampioen bij de zwaargewichten, wel als burgemeester van Kiev. Want in tegenstelling tot heel wat collega’s koos de Oekraïense legende er na zijn pensioen niet voor om een luxueus leventje op een exotische locatie te leiden. Ondanks zijn enorme rijkdom - naar verluidt ongeveer 80 miljoen euro - ruilde Klitsjko de boksring in voor de politiek. “Een veel moeilijkere uitdaging dan eender welk doel in mijn sportcarrière”, besefte hij zelf. “Maar ik leerde er wel om te winnen, nooit op te geven en snel te reageren. Kwaliteiten die eveneens belangrijk zijn in de politiek.”



Partij "De Slag"

Net als in de sport lagen ook daar de ambities van Klitsjko bijzonder hoog. Hij wil niet enkel stemmen ronselen als bekende lijstduwer, maar zélf het commando in handen nemen. Daar heeft de voormalige bokskampioen overigens de brains voor: Klitsjko spreekt vier talen en studeerde met onderscheiding af als dokter in de Sportwetenschappen. De opperpatriot wil als politicus vooral enkele wantoestanden in zijn Oekraïne knock-out slaan. Onder meer de strijd tegen corruptie, sociale ongelijkheid en “de Russische agressie” staan hoog op zijn agenda.

Als een bokser vocht ik drie of vier dagen per jaar, nu zijn dat er 365. Elke dag is een gevecht. Vitali Klitsjko

Toch kent de politieke carrière van Klitsjko een moeizame start. Met een oppositie-partij slaagt hij er eerst niet in om de kiesdrempel te halen, bij de lokale verkiezingen in Kiev redt Klitsjko het evenmin. Gelukkig weet het zwaargewicht wat terugslaan is. Klitsjko richt met Oedar - vertaald “De Slag” - zijn eigen partij op en groeit eind 2013 uit tot oppositieleider van de protesten tegen de regering. Enkele maanden later wordt hij bij een derde poging verkozen tot burgemeester van hoofdstad Kiev.

Tot 4 uur 's nachts op kantoor

Allerminst een eenvoudige opdracht, gezien de wankele politieke situatie van het land. Toch lukt het Klitsjko om enkele zaken ten goede te veranderen. Zo dwingt hij af dat rechters verkozen worden in plaats van lukraak benoemd. En ook op vlak van stadsontwikkeling investeert Klitsjko in enkele ambitieuze projecten - volgens lokale inwoners met wisselend succes. “Als een bokser vocht ik drie of vier dagen per jaar, nu zijn dat er 365”, vertelde hij ooit over zijn rol als burgemeester. “Elke dag is een gevecht.”

Maar terwijl het de voorbije jaren vaak over de aanleg van een nieuwe autoweg of de openbare netheid ging, verdwenen zulke zaken de voorbije maanden bijna allemaal naar de achtergrond. Het conflict met Rusland palmde Klitsjko - vaak tot 4 uur 's ochtends op kantoor - steeds meer in. Ondertussen is zijn Kiev het epicentrum van de oorlog geworden.

Gevecht tegen Poetin

Het is triest en ironisch tegelijk. Klitsjko’s vader Wladimir gaf immers letterlijk zijn leven voor de Sovjet-Unie. Als hooggeplaatste militair was de man in 1986 één van de eerste personen ter plaatse bij de Tsjernobyl-ramp. Jaren later sterft hij aan kanker. Vandaag vecht zijn zoon - als tiener reeds getraind voor oorlogssituaties - niet aan de zijde van Rusland maar tegen de wereldmacht. “Terwijl ik in mijn jeugd altijd dacht dat de Verenigde Staten de grote vijand was”, zuchtte Klitsjko recent nog. Vladimir Poetin versus Vitali Klitsjko dus. In 2014 wijdde het Amerikaanse zakenblad Business Insider eens een volledig artikel aan een hypothetisch gevecht tussen de Russische president - met een zwarte band in het judo - en de Oekraïense bokslegende.