Noorse langlaufster Therese Johaug zwaait af na 3 gouden medailles op Winterspelen

"Het is tijd om te focussen op het leven naast de topsport", geeft Therese Johaug als reden aan voor haar langlaufpensioen.



De Noorse langlaufster is drievoudig Wereldbekerwinnares (2014, 2016 en 2018). Op een eerste individuele olympische titel moest ze wachten tot haar 33e (vorige maand) en Johaug deed er meteen nog eens 2 gouden plakken bij.



De 33-jarige Noorse kroonde zich in Peking tot olympisch kampioene in de skiatlon, de 10 kilometer klassiek en de 30 kilometer.



4 jaar geleden mocht Johaug niet deelnemen aan de Winterspelen omdat ze aan de kant stond door een dopingschorsing.