Belgian Cats loten WK-groep met o.a. Verenigde Staten: "Dan ontlopen we ze al in kwartfinale"

Belgen loten Verenigde Staten als absolute klepper

België, nummer vijf op de wereldranglijst en het hoogst geplaatste Europese land op het WK, kwam zo in groep A terecht. De twee andere landen uit pot 1 in onze groep werden de Verenigde Staten (FIBA-1) en China (FIBA-7). Vooral de VS, wereld- en olympisch kampioen, wordt een zware dobber. In de WK-kwalificaties vorige maand lieten de Belgen wel mooie dingen zien in Amerika. Het werd toen 75-84.

De Belgian Cats plaatsten zich afgelopen maand voor het WK in Australië. Sinds vandaag weten ze ook welke landen ze daar zullen treffen in de groepsfase. De Belgen zaten als beste Europese land in pot 1 en kwamen als eerste land tevoorschijn.

Delaere: "Hoog tijd dat we Bosnië-Herzegovina eens kloppen nu"

"Het is moeilijk om te zeggen of dit nu een goede loting is of niet", vertelt Belgian Cat Antonia Delaere. "Het is een pittige groep, maar uiteindelijk staan er maar 12 landen op het WK dus het zijn allemaal sterke landen."

"Ik denk dat het goed is dat we nu de VS al hebben in de groepsfase, dan kunnen we die al niet tegenkomen in een eventuele kwartfinale. Het zullen vijf pittige wedstrijden zijn."

Delaere schat ook de andere landen hoog in. "China is de laatste jaren enorm aan het groeien. Ze zijn heel fysiek en groot en dat is niet altijd makkelijk voor ons, maar we hebben ze ook al wel geklopt. Dat is een mooie uitdaging. Het is een land dat ook in top van de groep zal horen."

"Bosnië-Herzegovina kennen we jammer genoeg al heel goed. Het wordt echt tijd dat we ze zullen kloppen nu", vindt Delaere. Onlangs verloren de Belgen bijvoorbeeld nog in de EK-voorronde. "Ze hebben met Jonquel Jones een speelster van wereldniveau, maar we weten stilaan hoe we de rest van de ploeg aan banden kunnen leggen."