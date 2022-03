Thomas Tuchel ergert zich aan vele vragen over Oekraïne: "Stop! Ik ben geen politicus"

Wanneer Thomas Tuchel van een journalist nog maar eens een vraag krijgt over de oorlog in Oekraïne en de invloed daarvan op de club en de spelers wordt het hem te veel. "Jullie moeten stoppen!", onderbreekt hij de vragensteller met klem.

"Ik ben geen politicus. Ik kan enkel in herhaling vallen en daar voel ik me slecht bij, want ik heb nooit een oorlog meegemaakt. Het voelt slecht om er vanuit mijn geprivilegieerde positie over te praten. Ik heb geen antwoord op jullie vragen."

"Hoe vaak moet ik nog zeggen dat het vreselijk is? Je kunt daar toch geen andere mening over hebben."

"En waarom zouden wij er meer door geraakt of afgeleid zijn dan jullie? Uiteraard zijn ook wij ongerust. Ook wij hebben ruis in ons hoofd. Maar we proberen toch een sfeer te creëren om ons desondanks op ons werk, onze passie, te concentreren. We zijn dankbaar dat we dat nog hebben."