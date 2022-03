Extra Time begrijpt VAR niet meer na rode kaart voor Odjidja: "Dit is toch tegen het principe?"

Gert Verheyen: "Elke foto die ze zien van een voet op een been, is rood. Maar dit is een fase die je eigenlijk alleen maar in de live kan beoordelen. Elke beeld dat je er nadien van neemt, maakt het erger."

"Dit is in de loopbeweging", vertelt Peter Vandenbempt. "Wat legt Lardot trouwens uit aan Odjidja wanneer hij die kaart geeft? Hij biedt zijn exvuses aan? Dat is toch raar."

Vadis Odjidja kwam tijdens de match tegen Standard in duel met Tapsoba met zijn voet op diens been terecht. Na een VAR-interventie kreeg hij rood.

Die uitleg is er alleen om ons na het seizoen te verblijden met mooie statistieken. Dit komt nu in de kolom met juiste VAR-interventies.

In diezelfde match was er bovendien een fout van Tapsoba op Hanche-Olson. Hij kreeg geel nadat hij op de enkel ging staan. Vandenbempt: "Hier zijn al veel rode kaarten voor gegeven en daar is iets voor te zeggen."

Joos: "Die uitleg is er alleen om ons in juni te kunnen verblijden met fantastische statistieken. Zo komt dit niet bij de "oei, de VAR was fout"-momenten. Dit is nu een streepje in de kolom met juiste VAR-momenten."

"Dat is toch tegen het principe van de VAR?", vindt Peter Vandenbempt. "De VAR moet toch alleen maar tussenkomen als hij ervan overtuigd is dat het rood is en de scheidsrechter het niet gezien heeft? Nu ben ik even niet meer. Ik snap het niet."

Was het rood voor Vanaken? "Verschil met Vanzeir is dat hij in balbezit was"

Nog een opmerkelijke fase was de slag van Hans Vanaken in het gezicht van Michael Frey. Die fase paseerde dan weer geruisloos. Vanaken kwam er zonder een kaart vanaf.

"Wij hebben daar in onze commentaar amper iets over gezegd omdat ik niet het gevoel had dat er daar iets ernstig was gebeurd of dat het een agressieve daad was", vertelt Gert Verheyen. "Het was zeker geen rood, desnoods wel geel."

Vorige week was er veel te doen om de slag van Dante Vanzeir. Is dit dan niet hetzelfde? "Dat was echt een slag met de vuist. Die tegenstander was ook halfdood", zegt Goots.

Al was er over dat laatste toch wat twijfel aan tafel. Joos: "Hij zal dan toch de eerste bokser zijn die pas nadien buiten bewustzijn was. Raar."

Joos: "Ook hier had geel gemoeten. Hij slaat wel, als je iemand afhoudt, dan doe je dat met je linkerarm in dit geval. Het grote verschil met Vanzeir is dat hij in balbezit is. Je bent met de bal bezig en weet niet waar die tegenstander zijn gezicht is."

Goot: "Ik denk niet dat het bewust was."