Chelsea-eigenaar Roman Abramovitsj bemiddelaar bij vredesgesprekken tussen Rusland en Oekraïne

Eerst nog verketterd, nu deel van de oplossing? Enkele dagen nadat Roman Abramovitsj een stap opzij zette bij Chelsea zou de Rus deelnemen aan de vredesgesprekken in Wit-Rusland. Dat meldde het Israëlische "The Jerusalem Post" en werd ondertussen bevestigd via andere bronnen.



De deelname van Abramovitsj valt op zijn minst opvallend te noemen. Zeker gezien de miljardair, die altijd verweten werd nauwe banden te hebben met Vladimir Poetin, dat zou doen op vraag van Oekraïne.





Een woordvoerder van de steenrijke zakenman bevestigde het nieuws al aan een Britse persbureau. “Roman Abramovitsj is gecontacteerd door de Oekraïense zijde om mee te helpen een vreedzame oplossing te vinden. Sindsdien probeert hij te helpen waar hij kan.”



Verdere details over de rol Abramovitsj ontbreken voorlopig, maar volgens een kennis zou zijn rol "beperkt" zijn. Wordt ongetwijfeld nog vervolgd.