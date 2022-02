Roman Abramovitsj zet stap opzij bij Chelsea na ophef rond banden met Poetin

Abramovitsj draagt het beheer van de club over aan bestuurders van de liefdadigheidsinstelling, zo maakte de club zaterdag bekend in een mededeling.



"Ik denk dat zij op dit moment in de beste positie zijn om de belangen van club, spelers, staf en supporters te behartigen", aldus Abramovitsj.

Na de Russische inval in Oekraïne gaan er in het Verenigd Koninkrijk heel wat stemmen op om individuele sancties (zoals het bevriezen van de rekeningen) af te kondigen tegen vooraanstaande oligarchen, zoals Abramovitsj.

Die ontkende in het verleden overigens altijd dat hij nauwe banden onderhoudt met de Russische president Vladimir Poetin. In het verleden ondervond de eigenaar van Chelsea ook al problemen om nog aan een visum voor het Verenigd Koninkrijk te geraken, daarom dat hij sindsdien ook de Israëlische nationaliteit heeft.

Het is momenteel niet duidelijk of Abramovitsj nog terugkeert bij Chelsea. De Rus nam de Engelse topclub in de zomer van 2003 voor iets meer dan 160 miljoen euro over. Sindsdien won Chelsea twee keer de Champions League, twee keer de Europa League en vijf keer de Engelse landstitel.