James Harden luistert debuut bij 76ers op met 27 punten en overwinning

Philadelphia staat derde in de Eastern Conference achter leider Miami, dat met 100-115 won van de New York Knicks, en Chicago.

Harden, de MVP van 2018, ruilde op 10 februari de Brooklyn Nets voor de Sixers, maar had door een hamstringblessure nog geen minuut gespeeld voor zijn nieuwe ploeg. "Individueel heb ik niets te bewijzen, collectief hebben we wel iets te bewijzen", zei Harden na zijn debuut.

Verrassingen in Phoenix en LA

Phoenix, de nummer 1 in de Western Conference, ging in eigen huis met 102-117 onderuit tegen New Orleans. CJ McCollum blijft indruk maken sinds zijn overstap naar New Orleans en nam 32 punten voor zijn rekening.

Ook de Lakers verloren voor eigen publiek in de stadsderby van Los Angeles tegen de Clippers. De bezoekers haalden het met 102-105 tegen het team van LeBron James, die met 21 punten topschutter van de partij werd.

Hét spektakel van de avond in de NBA werd geserveerd in Washington, waar de Wizards de San Antonio Spurs ontvingen. Pas na twee verlengingen kende het duel een winnaar. De bezoekers haalden het met 153-157, de hoogste score in een NBA-wedstrijd dit seizoen.