Zien we stilaan de revival van Barcelona? "Met vlagen heel goed voetbal"

Onze analisten Franky Van der Elst en Franck Boeckx waren gisteren tijdens de Europa League onder de indruk van de prestatie van Barcelona. "Ze namen meteen initiatief met veel druk naar voren, veel balbezit, veel kansen en ook meteen twee doelpunten", vatte Van der Elst samen.

Napoli kwam er voor de rust niet aan te pas. "Bij die 0-1 is Barcelona is ook heel snel in de omschakeling met Aubameyang en Traore. En die tweede goal: een prachtig hakje en dan fantastisch afgewerkt door De Jong."

Barcelona is de voorbije weken beter aan het spelen onder Xavi. Er zit een nieuwe schwung in de ploeg. "Ze gaven Napoli geen kans door goed positiespel", zei Boeckx. "Er waren altijd mensen rondom de bal om zo een meerderheid te creëren en dan komen ze altijd snel weer in balbezit. De hoge druk is echt goed."

Barcelona domineerde de hele wedstrijd en is nu de uitgesproken titelkandidaat in de Europa League. "Ze waren heer en meester", onderstreepte Boeckx. "Met vlagen brachten ze ook heel goed voetbal, tussen de linies, met veel diepgang en beweging rond de bal."

"Ik heb genoten van dit Barcelona. En ik denk dat de nieuwkomers, Aubameyang en Traoré, zeker hun verdiensten hebben in dit nieuwe elan. Traore is bijna onvolgbaar in de eerste meters bijvoorbeeld."



Van der Elst sprong recht bij de vierde goal van Barcelona. "Dat was een heel mooie aanval, die driehoekjes, gewoon fantastisch."