Barcelona schittert nog eens op een Europese avond en peuzelt Napoli helemaal op

Na de 1-1 uit de heenmatch kon het nog alle kanten op, maar een geïnspireerd Barcelona maakte in Napels al snel zijn dominantie duidelijk. De bezoekers voetbalden als vanouds, met veel bewegende spelers en vlotte combinaties waar Napoli zich geen raad mee wist.



Na minder dan een kwartier keek de thuisploeg al tegen een dubbele achterstand aan en dat was geenszins overdreven, want Barcelona was heer en meester. Bij de 0-1 was Alba de afwerker met dienst na een messcherpe counter, de 0-2 werd door De Jong enig mooi in de kruising geschilderd.



Napoli was van slag, maar Ter Stegen gaf de thuisploeg moed. De bezoekende goalie maaide Osimhen domweg onderuit in de zestien, Insigne liet het geschenkje niet liggen.



Barcelona liet de aansluitingstreffer evenwel niet aan zijn hart komen. De jongens van Xavi bleven de bal vlotjes rondtikken en op slag van rust mikte Piqué de geruststellende 1-3 binnen.



Napoli kwam nog vinnig uit de kleedkamer, maar de goeie intenties verwaterden snel, zeker toen Aubameyang op het uur voor de fraaie 1-4 zorgde. Invaller Dries Mertens zag Politano in het slot nog milderen, al was die goal slechts een voetnoot.



Barcelona staat in de 1/8e finales en werpt zich op als dé favoriet voor de eindzege in de Europa League, een competitie die het nog nooit kon winnen.