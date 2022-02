"Trentin en Dewulf trappen in de boter, corona in februari is nefast"

Maar ik hoop vooral dat Tim Wellens met zijn geweldige conditie straks al in de prijzen valt in het openingsweekend. Dan is de toon voor een rooskleurig Lotto-voorjaar helemaal gezet.

Binnen Lotto-Soudal huppelt er sinds dit jaar ook weer een zekere Victor Campenaerts rond. In een hoogtekamer in Spanje heeft hij zich de voorbije weken minutieus voorbereid, zoals we hem kennen. Van Campenaerts kan je dit voorjaar alles verwachten. Hij kan de boel vroeg openbreken zonder zelf te denken aan winnen. Of hij spaart zich en doet in de finale mee voor de knikkers.

Over Ewan hebben renners binnen de ploeg me verteld dat hij zijn focus deze winter wat heeft verlegd. Hij heeft vooral getraind op hellingen en langere beklimmingen. En minder op zijn sprint. Dat zegt veel over zijn ambities in de klassiekers.

Jumbo-Visma staat op gelijke voet met Quick Step

Niet enkel Lotto-Soudal maakte al indruk op mij. Ook Matteo Trentin trapte de voorbije weken in de boter. Vooral op lastige omlopen. Hetzelfde geldt voor Stan Dewulf. In de Ruta del Sol eindigde hij 3e en 11e in etappes die zogezegd zijn petje te boven gaan. Stan rijdt momenteel heel gemakkelijk naar boven.

Trentin en Dewulf trapten de voorbije weken in de boter. Leuk, die dark horses, maar Van Aert is meer dan ooit topfavoriet zonder 1 koers te rijden.

"Dark horses" als winnaar voorspellen van een koers is altijd leuk. Maar binnen het peloton beseffen we het maar al te goed: meer dan ooit is Wout van Aert de superfavoriet voor de Omloop en alle andere grote afspraken. En dat zonder dat hij al 1 koers gereden heeft dit jaar. Zijn team Jumbo-Visma zet ik dit voorjaar op gelijke voet met Quick Step-Alpha Vinyl. Christophe Laporte is iemand waarin ik al jaren geloof. Van Tiesj weten we allemaal hoe goed hij is. Tosh van der Sande zit altijd waar hij moet zitten. En dan is er ook nog Mike Teunissen, die Van Aert vorig jaar niet kon bijstaan in de klassiekers door een blessure. Het zijn allemaal renners waarop je huizen en appartementsblokken kan bouwen. In 90 procent van de koersen zullen ze allemaal bij Wout blijven tot in de finale. Als Wout eens niet mee is voorin door pech of een slechte dag, dan kunnen ze met de hele ploeg de boel nog rechttrekken.

Zelf ook besmet geweest op slechtst mogelijke moment

Het is dit weekend ook superhard uitkijken naar het publiek langs de kant van het parcours. Vooral bij de monumenten maakt al dat volk bij de start en op de hellingen een wereld van verschil qua beleving. Op het WK in Leuven hebben we al gezien wat dat teweegbrengt.



Helaas moeten we dit jaar ook rekening houden met die onuitgenodigde gast: het coronavirus. Het beestje zorgde de voorbije weken alweer voor de nodige chaos en miserie.



Bepaalde teams werden volledig omgegooid voor de start van een rittenkoers, andere teams moesten met 1 à 2 mannetjes minder rijden. Het was puzzelen geblazen. Bij enkele rittenkoersen is de helft van het peloton met corona teruggekomen.



Zelf heb ik het virus ook gehad. En ik kan je verzekeren: februari is de slechtst mogelijke maand om corona te krijgen. Even stilliggen tijdens de voorbereidingskoersen kan nefast zijn voor je voorjaarsconditie.



Elke renner met symptomen wordt trouwens aangeraden om na enkele weken een harttest te ondergaan. De angst voor blijvende schade zit erin bij de renners.

Laat ons hopen dat het ergste nu voorbij is in het peloton en dat we een eerlijk voorjaar krijgen. Met of zonder Mathieu van der Poel? Ik heb zelf ook een gelijkaardige aanslepende blessure gehad. En die komt bij een valpartij telkens weer de kop opsteken.