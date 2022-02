Lotto-Soudal blijft prijzen opstapelen: Tim Wellens legt Quintana erop in de Var

Op de laatste klauterpartij draaide Nairo Quintana alle kraantjes open op de Col d'Eze. De Fransman Guillaume Martin bood het meeste weerwerk, Tim Wellens koos voor zijn eigen tempo.



Toen Wellens op de top maar 10 tellen achterstand telde op Quintana, gaf dat de Lotto-burger moed. Onze landgenoot had 6 kilometer om dat gat dicht te ritsen, 3 kilometer voor de streep had Wellens zijn prooi al te pakken.



Na een klein partijtje pokeren had Quintana geen schijn van kans tegen Wellens in de eindsprint. Wellens is ook de nieuwe leider.



Zo boekt Lotto-Soudal 2 op 2 in de Tour des Alpes-Maritimes et du Var, nadat Caleb Ewan gisteren al de openingsrit voor zijn rekening had genomen. De Australiër overleefde vandaag trouwens opvallend lang. Op 30 kilometer van de streep leidde Ewan nog het peloton in de afdaling. Een goed teken richting Milaan-Sanremo.