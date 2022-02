Caleb Ewan viert zijn 2e zege van 2022 in opener van Tour du Haut Var

Caleb Ewan heeft een knap staaltje teamwerk met brio afgerond in de eerste rit van de Tour des Alpes-Maritimes et du Var. De Australiër van Lotto-Soudal werd meesterlijk gepiloteerd in een massasprint en maakte het dominant af. De Fransen Anthony Turgis en Nacer Bouhanni mochten mee op het podium.