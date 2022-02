Coach Martin ten Hove over goud van Bart Swings: "Juichen als klein kind"

Enkele ogenblikken na de finale was Ten Hove nog altijd niet bekomen. "Ik heb staan juichen als een klein kind aan de kant. Het was een gekke boel." "Tijdens de rit denk je op een gegeven moment dat hij alle gaten moet dichtrijden en dat niemand iets doet. Dat gaat hem op een gegeven moment opbreken, dat kan toch bijna niet anders. Maar hij was zo sterk." "Wij roepen dat ook al de hele tijd: hij is fysiek de sterkste, hij is hartstikke snel en hij kan het spelletje lezen. Maar vandaag moest hij écht alles zelf oplossen. Ik denk dat het zelden zo verdiend is hoe je een gouden medaille kan winnen op een massastart." Martin ten Hove was er erg bang voor dat Swings' inspanningen tijdens de race hem in de sprint de das zouden omdoen. "Ik had de hele tijd contact met mijn broer Erwin, de andere coach van het team, die aan de overkant in de andere bocht stond. Komt dit wel goed, dachten we allebei." "Maar Bart voelde zich op 4 à 5 ronden van het einde nog zo goed dat hij wist dat hij de sprint ook nog wel zou kunnen winnen. Het is gaaf dat alles op zijn plek valt."

Bart Swings zegt al 4 jaar dat hij voor goud ging en hij maakt het nu ook waar. Ten Hove: "Ik vind het heel knap hoe hij daarmee omgaat. Hij wordt Europees kampioen en leidt in het wereldbekerklassement. Dan kijken ook alle tegenstanders naar Bart. Dat bleek wel. Dan moet je écht de beste zijn om te winnen." Acht jaar geleden trok Swings de schaatsen aan om voor een olympische medaille te gaan, 4 jaar geleden werd zijn droom goud. Hoeveel werk zit daarachter? "Omdat het niet-olympisch is, is het bijna te bevatten hoe ongelooflijk goed Bart in skeeleren is. Hij is écht de beste skeeleraar ter wereld." "Dat gebeurt toch een beetje in de schaduw. Maar Bart is een absolute winnaar. Dat zie je op dit soort momenten naar voren komen."

"Zijn erin geslaagd om de rust rond Bart te bewaren"

Swings gaf aan dat de stress toch toenam de laatste dagen. "Dat klopt", erkende Ten Hove. "Alleen heeft hij ook zoveel vertrouwen. Dat zie je elke training. We keken naar elkaar en we wisten dat we weer een goede training gedaan hadden. We lagen op koers en we deden wat we moesten doen."



"We zagen op training dat hij heel veel snelheid had en we weten dat hij heel fit is. Dus de druk steeg wel. Het was een lange aanloop, maar ik denk dat we er met de staf en heel Team Belgium in zijn geslaagd om de rust rond Bart te bewaren."



Er was druk van de buitenwereld. "Maar de druk die hij zichzelf oplegt, is uiteindelijk de grootste druk. Dat hij dan zelf voldoende de rust bewaart en dat resulteert in goud is een droom."





Ten Hove denkt dat Swings nog niet olympisch uitgeschaatst is. "Dat zou best kunnen. Hij is fit genoeg. We sluiten het niet uit, maar we hebben het er nog niet over gehad."