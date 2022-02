Gouden Bart Swings: "Ik voelde me zo sterk dat ik niets zou weggeven vandaag"

Bart Swings reed in de finale alle gaten dicht en had nog krachten genoeg om iedereen er in de sprint op te leggen. "Ik had een treintje sprinters achter mij. Maar ik voelde me in de halve finale al zo sterk, ik dacht: "Ik ga hier vandaag niets weggeven." Die halve finale gaf me heel veel vertrouwen."



"De Nederlanders hebben het me niet makkelijk gemaakt. Die bleven aanvallen. Op 3 à 4 ronden van het einde is het voor mij meestal het ergste als ze aanvallen, want dan wil ik mijn sprint voorbereiden. Nu kon ik nog net even rusten voor de sprint. Het is goed gekomen, ik kan het bijna niet geloven."



Swings beschrijft het gevoel toen hij over de streep kwam: "Dat was ongelooflijk. Toen ik de laatste bocht inging, was ik zelfs niet echt meer met goud bezig. Ik dacht: "Blijven staan, die bocht uit en vol blijven gaan." Ik voelde ineens dat ik nog heel veel snelheid had en mijn benen nog niet kapot waren na die wedstrijd. Ik sprintte tot aan de streep en dat was genoeg."



In 2018 pakte Swings zilver, zijn droom toen was goud in Peking. Voor de start stond hij even voorover gebogen. Wat dacht hij toen? "Dat het moest gebeuren. Die 4 jaar zijn voorbijgevlogen. Toen het startschot klonk, waren mijn gedachten wel helemaal weg en zat ik vol in de wedstrijd."



Goud voor een Belg in het snelschaatsen. "Ik hoop dat de Nederlanders mij dat een beetje gunnen", zegt de man die in Heerenveen woont en traint. "Ik heb natuurlijk wel al hun gaten dichtgereden, anders had er misschien wel een Nederlander gewonnen. Maar ik heb vandaag wel laten zien dat ik de sterkste was."



"'Het was zeker niet het ideale scenario"