En of de Nederlanders het Bart Swings gunnen: "Diepe, diepe buiging"

Bart Swings was beresterk en haalde iedereen terug in de olympische finale van de massastart, Sven Kramer en Jorrit Bergsma incluis. "Ik heb natuurlijk wel al hun gaten dichtgereden, anders had er misschien wel een Nederlander gewonnen. Maar ik heb laten zien dat ik de sterkste was vandaag."



Onze landgenoot hoeft niet bang te zijn: onze noorderburen gunnen hem zijn olympische titel volop. In haar overwinningsinterview voor onze Sporza-microfoon na haar massastartgoud had Irene Schouten zelfs geen vraag nodig om over Swings te beginnen: "Gefeliciteerd met Bart."



"Weet je: Bart is eigenlijk zo vaak de beste, maar wint niet altijd. Nu heeft hij zo verdiend gewonnen", stelt de schaatskoningin van deze Spelen met 3 keer goud, die net als Swings ook goed uit de voeten kan met de skeelers. "Hij doet heel veel werk, de Koreanen vaak niet zo. Dat hij dan toch de titel pakt, vond ik echt heel knap."