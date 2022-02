Nils van der Poel vergelijkt Spelen in China met nazi-Spelen: "Onverantwoord dat zij dit mochten organiseren"

Peking was het hoogtepunt en meer dan waarschijnlijk ook het eindpunt uit de schaatscarrière van Nils van der Poel. Dat dat uitgerekend in China was, zit de Zweed toch wat dwars. Pas bij terugkomst in Zweden lucht hij zijn hart.

"Ik denk niet dat het verstandig was geweest om kritiek te leveren op het regime toen ik nog daar was, maar nu kan ik zeggen dat ik het verschrikkelijk vind."

Van der Poel voegt eraan toe dat hij zich wat wil inhouden, "want we hebben nog een ploeg in China". Maar vervolgens trekt hij wel een parallel met het nazisme.

"De Olympische Spelen zijn een fantastisch sportevenement, dat mensen uit de hele wereld verenigt en waarbij landen elkaar ontmoeten. Maar dit is ook wat Hitler deed voor hij Polen binnenviel (hij verwijst naar de Spelen van Berlijn in 1936, drie jaar voor de invasie van Polen)."

"Hetzelfde is ook door de Russen gebeurd, voor ze Oekraïne binnenvielen (vlak nadat ze de Winterspelen van Sotsji hadden georganiseerd). Ik vind het buitengewoon onverantwoord om de Spelen te geven aan een land dat de mensenrechten zo duidelijk schendt als China."

Van der Poel geeft wel nog mee dat het zijn persoonlijke mening is. "Met de andere sporters praten we niet veel over de wereldpolitiek. De ontmoetingen met Chinezen waren ook fantastisch. Achter de schermen had ik een heel leuke ervaring."