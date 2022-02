Nils van der Poel (25) verrast ook na dubbel goud: "Wellicht stop ik ermee"

Van der Poel, een Zweed met Nederlandse voorouders, heeft zo zijn eigen trainingsmethodes en doet alles anders dan de hooggeschoolde Nederlanders.



De voorbije 2 seizoenen was hij onverslaanbaar op de lange afstanden. Vorig jaar pakte Van der Poel de dubbel 5 en 10 op het WK en op de Winterspelen in Peking deed hij dat nog eens vlotjes over. Vandaag won hij de 10.000 meter in een fenomenaal wereldrecord.



Maar daarmee lijkt hij het wel gezien te hebben in de schaatswereld. In een interview meteen na de race met de Nederlandse omroep NOS had hij het over "het einde van een heel goed hoofdstuk".



"Het is mijn intentie om nu te stoppen. Het was een geweldig avontuur", verraste Van der Poel zoals wel vaker vriend en vijand.



De Zweed bedankte zijn concurrenten: "Ze hebben mij gevormd en ervoor gezorgd dat ik zo ben geworden. Het zou een uitdaging zijn om het nog een keer te doen, maar dat zou niet hetzelfde zijn."



"Er zijn nog grotere uitdagingen voor mij. Daar ben ik nieuwsgierig naar." Wat die dan wel zouden zijn, is niet duidelijk.