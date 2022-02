Van der Poel blaast tegenstand weg met wereldrecord op 10.000m, Swings 10e

"Corruptie" en "een gruweldaad". Nils van der Poel had voor de olympische 10 kilometer al hard uitgehaald naar de Nederlandse "beïnvloeding" van de ijsmeester, maar op het ijs haalde de Zweed zo mogelijk nog harder uit.

Hard ijs of niet, de 25-jarige Van der Poel imponeerde snel en knalde de voorlopig snelste tijd van de Nederlander Patrick Roest weg. Toch had de olympische kampioen op de 5.000 meter op het einde nog genoeg in de tank om ook zijn wereldrecord van een jaar eerder in Heerenveen (12'32"95) aan te scherpen: 12'30"74.

De Italiaan Davide Ghiotto, die lang in het zog van de Zweedse sneltrein kon blijven, duwde Jorrit Bergsma, de olympische kampioen van 2014 en de nummer 2 van 2018, van het podium. Patrick Roest kon de Nederlandse eer wel nog hoog houden met zilver.