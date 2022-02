Vergeet Mathieu (eventjes dan toch): 6 weetjes over schaatswonder Nils van der Poel

Een Van der Poel die uitblinkt in zijn sport, daar kijken we al lang niet meer van op. Maar wel als die Van der Poel niet Mathieu blijkt te heten en ook nog eens een Zweed blijkt te zijn. Op de Olympische Winterspelen maakte Nils van der Poel zijn favorietenrol waar op de 5 kilometer. Maak kennis met de nieuwe heerser op de lange afstand.

1. Hij is geen familie van Mathieu van der Poel

Het schaatsen wordt al jaren gedomineerd door de Nederlanders. Wie dan plots een Van der Poel ziet opduiken, denkt natuurlijk aan een telg uit het geslacht van Adrie en Mathieu van der Poel. Maar Nils van der Poel heeft daar niets mee te maken. De grootvader van Van der Poel verhuisde naar Zweden en het is aan hem dat Nils zijn on-Zweedse achternaam heeft te danken (en misschien wel zijn liefde voor de schaatssport). De enige Nederlandse woorden die Van der Poel kan, pikte hij op tijdens een bezoekje aan de Efteling. "Papier hier, dankuwel", herhaalt hij de woorden van Holle Bolle Gijs.

2. Hij schaatste 2 jaar niet vanwege zijn legerdienst

Op het WK allround van 2018 won Nils van der Poel de 10.000 meter. Hij leek klaar voor de stap naar de top, maar besliste plots om het schaatsen even on hold te zetten. Hij wou zich richten op zijn studie en ging ook het leger in. "Het geeft je een ander perspectief als je langere tijd uit de sport weg bent. Als atleet moet je elke dag geloven in wat je aan het doen bent, maar daardoor word je blind voor je zwaktes", zegt de 24-jarige Van der Poel, die pas dit seizoen zijn comeback maakte.



3. Hij is meer een loper dan een schaatser

Dat Van der Poel een buitenbeetje is, bewijst hij ook in zijn trainingsmethodes. Letterlijk dan, want de Zweed trekt vaker zijn loopschoenen dan zijn schaatsen aan. Hij deed zelfs ooit mee aan een ultraloop van 117 kilometer. "Ik loop elke dag", zegt hij. "Sterker nog ik loop meer dan ik schaats. Waarom? Schaatsen is toch een uithoudingssport? Volgens mij werkt deze aanpak wel, dat bewijzen mijn resultaten."

4. Toch is hij ook een fietser, gehard door de Zweedse kou

Van der Poel houdt wel van een sportieve uitdaging, hoe extremer hoe liever. Op Instagram vertelde hij enkele maanden geleden het verhaal van een bezoekje aan het bikepark van Are met een vriend. Toen die zwaar crashte en enkele ribben brak - zo zou pas later blijken - wou die toch nog een laatste keer naar afdalen "om de val niet te laten winnen". Een dag later nam Van der Poel zijn fiets voor een solotochtje van een pittige 290 kilometer richting Sundsvall. Een dag later moest hij opnieuw terugkeren met zijn fiets, maar hij belandde in een onweer. "De regen sloeg in mijn gezicht, ik bibberde van de kou en mijn handen begonnen te verstijven. Ik droomde van eten en comfort en wou dolgraag stoppen, maar toen dacht ik aan de woorden van mijn vriend en zijn laatste afdaling." "Uiteindelijk kwam ik om 1 uur 's nachts aan in Are. Ik kon mijn handen een week lang niet gebruiken." Het kenmerkt de mentale kracht van Van der Poel, die hem ongetwijfeld ook dat laatste zetje gaf in zijn comeback richting olympisch goud op de 5 kilometer.

5. Hij spot met de schaatslogica

Wie kijkt naar de wereldrecords in het schaatsen zal zien dat die allemaal op grote hoogten zijn gereden, meestal in Calgary of Salt Lake City, zorgt ervoor dat de omstandigheden daar ideaal zijn voor toptijden. Allemaal, behalve eentje: op het WK van 2021 veegde Van der Poel het wereldrecord op de 10 kilometer van de tabellen op de laaglandbaan van Heerenveen. Het was van Sven Kramer in 2007 geleden, toen ook de 10 kilometer, dat dat nog gelukt was. Later zou Van der Poel ook het wereldrecord op de 5 kilometer scherper stellen, nu wel in Salt Lake City. Van der Poel is trouwens een atypische Zweed, want doorgaans blinken zijn landgenoten uit op de skilatten (biatlon, langlaufen en alpineskiën) of in ijshockey. De laatste Zweedse olympische kampioen in het schaatsen was Tomas Gustafson, die in de jaren 80 heerste op de lange afstanden.

6. Hij beantwoordt dopingvragen met de glimlach

Een schaatser die eerst subtop is, daarna een sabbatperiode van 2 jaar inlast en vervolgens iedereen van het ijs blaast, dat roept natuurlijk vragen op. "Het verbaast me dat jullie er zo lang over doen voor jullie vragen over doping aan mij stellen", verrast hij in zijn interviews na zijn wereldrecord. "Ik had die al veel eerder verwacht." "Het is vervelend als mensen denken dat je valsspeelt, maar het is ook een compliment. Er spreekt een zekere bewondering uit als de mensen denken dat je sneller gaat dan mogelijk is." "Maar ik veracht doping", benadrukt Van der Poel. "We moeten gewoon vertrouwen hebben in het systeem."

Reportage over Nils van der Poel