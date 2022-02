Nils van der Poel houdt Patrick Roest van goud in slotronde, Bart Swings 7e

Swings voelt zich heel goed op het Chinese ijs en kwam met ambitie aan de start van de 5 km, zijn favoriete afstand na de massastart natuurlijk waarop hij in 2018 zilver pakte.



De Belg, in 2014 vierde en 2018 zesde op de 5.000 meter, duelleerde in de 10e en laatste rit met de Zweed Nils van der Poel. Het was zaak van zijn eigen race te rijden en zich niet op te blazen in een poging om Van der Poel, een Zweed met Nederlandse voorouders, te volgen.



Swings begon met snelle rondetijden van 29"0 en 29"1 en reed een strak tempo. Op 6 ronden van het einde bleek dat hij wellicht te snel vertrokken was. Hij kwam zichzelf tegen, de rondetijden gingen snel de hoogte in. Uiteindelijk was een 7e plaats zijn deel in 6'16"90.



Voor de dweilpauze had Patrick Roest met 6'09"31 het olympisch record van Sven Kramer (uit 2018) afgepakt. De hoop van de Nederlander groeide, toen hij Van der Poel niet echt zag versnellen.



Maar de eigenzinnige Van der Poel, die dit seizoen nog geen 5 km verloor, bewaarde het beste tot het laatste. In zijn laatste 3 rondjes deed hij beter dan Roest, die een lastige slotronde van 30"43 had. Van der Poel zette een fenomenale 28"97 neer en zette de scheve situatie met 47 honderdsten van een seconde nog recht.