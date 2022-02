Nils van der Poel in "afscheidsinterview": "Trots dat ik gelobby over de ijspiste heb aangekaart"

Nils van der Poel maakte nog geen 2 jaar geleden zijn comeback in het schaatsen, maar daar komt nu na 2 wereldtitels en 2 olympische titels al een einde aan.

"Ik deed dit omdat ik zin had in het avontuur en de uitdaging, maar nu heb ik het gevoel dat ik het onder de knie heb. Een ander avontuur dat betekenisvoller is, lonkt nu", zegt Van der Poel, zonder het concreet te maken. "Daar ben ik nieuwsgierig naar."

Van der Poel zal niet alleen herinnerd worden voor zijn 2 gouden medailles, maar ook voor de strijd die hij heeft aangeboden met de Nederlandse schaatslobby, die hij corrupt noemde.

"Ik ben trots dat ik dat heb aangekaart. Ik vond het een belangrijk thema en ik ben tevreden dat het nu op tafel ligt."

"Ik heb bewust zware woorden gebruikt, ik wist dat dat gevolgen zou hebben. Het belangrijkste gevolg daarvan is dat we er nu over spreken. Ik vind fair play in de sport belangrijk."

Het kenmerkt ook de vrije vogel die Van der Poel is, in zijn sportbeleving maar ook in zijn leven naast de sport. "Als mens moet je opkomen voor de dingen waarin je gelooft."

"Dat is het mooie aan vrije meningsuiting. Als je iets verkeerds zegt, kunnen anderen dat zeggen en dan kun je van gedachten veranderen. Zo komt je toch tot iets wat uiteindelijk beter is."