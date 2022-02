Quick Step-Alpha Vinyl mist Ilan Van Wilder in UAE Tour door positieve coronatest

De 21-jarige Ilan Van Wilder was vorige week nog aan de slag in de Ronde van de Provence, waar hij 6e eindigde in het eindklassement.



Na de Franse rittenkoers testte de klimgeit van Quick Step-Alpha Vinyl positief op het coronavirus. Daardoor kan Van Wilder zondag niet van start gaan in de UAE Tour.

"Ik ben momenteel thuis aan het herstellen. Samen met de ploegdokter volgen we de situatie dag per dag op en passen we het programma aan waar nodig", laat Van Wilder weten op Instagram.



Het is de laatste weken een komen en gaan van renners op de startlijsten van wedstrijden. Zo zag The Wolfpack eerder al Asgreen (die vandaag hervat in de Algarve) en Ballerini uitvallen door een positieve test. Ook bij andere ploegen heeft corona de plannen al flink door elkaar geschud.