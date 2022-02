Dylan Teuns moet verstek laten gaan voor de Ruta del Sol

Bahrain-Victorious start met 6 renners in plaats van 6 in de Spaanse rittenkoers. Het team gaf aan op Twitter dat ze door coronaperikelen met minder renners moet koersen, Dylan Teuns is het slachtoffer. Het is voorlopig afwachten of hij tijdig fit geraakt voor de Omloop.



De Belg is lang niet de enige renner die door corona uitbreekt in het zuiden van Spanje. Ook onder anderen Alejandro Valverde, Vincenzo Nibali en Jakob Fuglsang zijn er niet bij.