Voormalig Lokeren-voorzitter Roger Lambrecht is op 90-jarige leeftijd overleden

Met het overlijden van Roger Lambrecht verliest het Belgische voetbal een kleurrijk figuur.

Lambrecht beleefde zijn sportieve hoogdagen in 2012 en 2014 met zeges in de Beker van België, telkens onder Peter Maes. Maes is een van de vele trainers die onder Lambrecht de revue zijn gepasseerd in Lokeren.

De mecenas had een eigenzinnige kijk op het voetbal en een eigen stijl. Vanuit zijn auto woonde hij meestal de trainingen van zijn grote liefde bij, maar Lambrecht durfde krachtig en kordaat in te grijpen, waardoor Lokeren af en toe een duiventil werd.

Tijdens zijn laatste jaren als voorzitter ging het met Lokeren snel bergaf. De club werd de jongste jaren ook geregeld genoemd in het recente voetbalschandaal.

Lambrecht, overigens een voorvechter van een fusie met Beveren – die er door protest van de fans nooit kwam, wilde zijn club uiteindelijk verkopen aan lokale investeerders.

Na de degradatie in 2019 kwam Lokeren in handen van makelaar Louis de Vries, maar een jaar later ging de club in vereffening.

(lees voort onder de tweet)