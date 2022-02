Campenaerts volgt Froome niet: "Tijdritfietsen zijn net belangrijk voor professionalisering"

"Tijdrijden is een heel mooie discipline die veel innovatie met zich meebrengt. De evolutie van wegfietsen is gebaseerd op tijdritfietsen", weet Campenaerts.

"Zou het niet veiliger en eerlijker zijn om tijdritten af te werken met een wegfiets?" Het was een opvallend pleidooi van Chris Froome in zijn vlog. De 36-jarige Brit vindt dat tijdritfietsen niet thuishoren op onze wegen, "omdat ze er niet voor gemaakt zijn."

"We trainen toch ook niet met mtb omdat dat veiliger is dan koersfiets?"

Is tijdrijden, zoals Froome beweert, gevaarlijk op de openbare weg? "Ja, absoluut", zegt Campenaerts. "Maar als je sprinttrainingen op de weg doet, is dat ook gevaarlijk."

"Het is zaak om een aangepast parcours te vinden met weinig verkeer en weinig zijstraten. In België denk ik dan aan een breed jaagpad of het circuit van Zolder."

Campenaerts vindt het pleidooi van Froome wat overdreven. "Met een mountainbike trainen op de weg is ook veiliger dan met een koersfiets. Je hebt meer grip op je mountainbike, je hebt een breder stuur en je zit stabieler op je fiets."

"Maar we gaan daarom toch niet met een mountainbike beginnen te trainen? We rijden met een koersfiets. Die zijn inderdaad minder veilig, maar wel sneller. En in koers gaat het nog altijd om snelheid."

"Sowieso moet je altijd oplettend zijn op training. Het gevaar schuilt achter elk hoekje", besluit Campenaerts.