Chris Froome pleit voor verbod op tijdritfiets: "Gebruik wegfiets in tijdrit"

In een vlog op zijn YouTube-kanaal heeft Chris Froome een opvallend standpunt ingenomen. De viervoudige Tourwinnaar staat stil bij de controversiële aankomst in de Ronde van Valencia en de horrorcrash van Egan Bernal op training. De 36-jarige Brit argumenteert dat een tijdritfiets niet gemaakt is om mee te trainen op de openbare weg en suggereert dan ook om de vliegmachines niet meer te gebruiken in koers.