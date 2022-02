Noorse broers palmen biatlonpodium in op 10 km sprint, Belgen stellen teleur

Voor de Belgen is de 10 km sprint uitgedraaid op een ontgoocheling. Thierry Langer (67e) was de enige landgenoot die niet bij de laatste 10 eindigde in Zhangjiakou.

Langer had op voorhand gedroomd van een plekje in de top 30, tot hij in de laatste rechte lijn naar de Winterspelen een voetbreuk opliep. Met een schroef in zijn voet raakte hij nog net op tijd fit om af te zakken naar Peking.

De 30-jarige Belg, dinsdag nog 77e op de 20km individueel, maakte één schietfout en viel buiten de top 60. Ook de drie andere Belgen - Florent Claude (84e met 4 missers), Tom Lahaye-Goffart (91e met 1 misser) en César Beauvais (94e met 4 missers) - konden zich niet plaatsen voor de 12,5 km achtervolging van zondag.

De 28-jarige Noor Johannes Thingnes Boe maakte zijn favorietenrol waar op het sprintnummer. Zelfs met een schietfout bleef hij de Fransman Quentin Fillon-Maillet, de leider in de Wereldbeker, voor.

Voor Thingnes Boe was het al zijn derde olympische medaille in China, na het goud in de gemengde aflossing en het brons in de 20km individueel. In 2018 in Pyeongchang pakte hij nog de olympische titel op de 20km.

De Noor mocht op het podium zijn 5e olympische medaille vieren met zijn oudere broer Tarjei Boe, ook al goed voor 4 medailles op de Winterspelen.