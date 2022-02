Belgische biatleten spelen geen hoofdrol op de 20 km: "Wedstrijd om snel te vergeten"

België kon zich als team kwalificeren voor de Winterspelen en dus stonden er ook 4 Belgen aan de start van de 20 kilometer. Tom Lahaye-Goffart en Cesar Beauvais werden weggeblazen in het geweld en werden 90e en 91e, Florent Claude en Thierry Langer ambieerden een plekje in de subtop, maar zij eindigden respectievelijk 75e en 77e.

"Ik ben toch een beetje ontgoocheld, vooral in het schieten", is Claude eerlijk. "Ik maakte 5 fouten bij mijn eerste 3 beurten, goed voor 5 strafminuten. Toen wist ik al dat het voorbij was. Ik had niets meer te winnen."

"Dit is een wedstrijd om snel te vergeten. Misschien eens nadenken hoe het komt dat ik zoveel miste met het oog op de wedstrijd van zondag."

Florent Claudes broer Fabien, die voor Frankrijk uitkomt, werd 9e. "Dat is mooi gedaan van hem. Maar ik was toch graag dichter in zijn buurt geëindigd."

Ook Thierry Langer vervloekte na de finish zijn schietfouten. "5 stuks, dat is te veel. Het was ook zwaar na 8 weken zonder competitie. Een 77e plaats, dat is niet bevredigend, maar ik heb toch vertrouwen voor het vervolg. De vorm is er wel."