Wereldkampioene Gut-Behrami pakt nu ook olympisch goud op super-G

Lara Gut-Behrami heeft Zwitserland een gouden medaille bezorgd op de super-G. Het is op haar 30e haar eerste olympische titel. Gut-Behrami is geen verrassing op de erelijst, ze is de regerende wereldkampioene en won ook al drie keer de wereldbeker. De Amerikaanse Mikaela Shiffrin, die eerder deze Spelen al twee keer de mist inging, werd 9e.