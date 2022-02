Na een dag vol onduidelijkheid en geruchten is er nu de officiële bevestiging: Kamila Valijeva testte wel degelijk positief voor de start van deze Spelen. De test dateert van eind december. Toch besloot het Russische antidopingagentschap om de 15-jarige niet te schorsen. Tegen die beslissing gaat het IOC nu in beroep. Voor 15 februari moet duidelijk worden of ze al dan niet kan deelnemen in Peking.