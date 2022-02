Russische krant: 15-jarig toptalent Valijeva betrapt op verboden hartmedicijn

Kamila Valijeva is amper 15 jaar oud, maar de Russin domineerde het afgelopen seizoen het kunstschaatsen bij de vrouwen. Met haar viervoudige sprongen is ze ook in Peking de topfavoriete, maar er lijkt iets niet helemaal in de haak.

Valijeva maakte ook deel uit van de Russische landenploeg die begin deze week goud veroverde. Maar de medailles werden maar niet uitgedeeld. Eerst werd gecommuniceerd dat het om een "juridische kwestie" zou gaan, maar al snel kwamen heel wat media met het verhaal over een positieve dopingtest.

De Russische krant RBC komt vandaag met details. Volgens de krant is de positieve test van Kamila Valijeva en zou het gaan om een verboden hartmedicijn: trimetazidine. De test zou dateren van voor het EK kunstschaatsen van vorige maand.

Het medicijn staat op de verboden lijst omdat het de uithouding zou bevorderen en zou helpen bij de bloeddoorstroming. Het is niet duidelijk of de 15-jarige Russin een medische uitzondering had om het middel toch te mogen gebruiken.

Als de berichten kloppen, zou Rusland zijn gouden medaille kwijtspelen en zou Valijeva wellicht niet kunnen deelnemen aan de individuele competitie. Daarin neemt ze het op tegen onder anderen Loena Hendrickx.

De Russin bleef na de teamcompetitie wat op de achtergrond, maar vandaag daagde ze toch op op training. Het IOC wil niet reageren op de zaak, zeker omdat het om een minderjarige atlete gaat.