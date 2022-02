15-jarige Russin schrijft olympische geschiedenis met viervoudige sprong

Kamila Valiejeva zet op jonge leeftijd het kunstschaatsen bij de vrouwen op z'n kop. De 15-jarige Russin is voorlopig ongeslagen in haar nog jonge carrière en is dan ook de topfavoriet om met goud naar huis te gaan in de individuele competitie.

Maar ze mocht ook al vroeg op deze Spelen aan de bak in de landencompetitie. Een event dat gedomineerd werd door Rusland. Het land haalde het na afloop van de vier korte en vier vrije küren met 74 punten. Ze bleven daarmee voor de VS (65) en Japan (63).

Valiejeva was een belangrijke factor in dat succes. Ze landde tijdens de vrije kür twee keer een viervoudige sprong. Ze opende met een viervoudige saltsjov en wat verder in haar oefening was er ook een viervoudige toeloop. Het is de eerste keer dat een vrouw een viervoudige sprong laat zien op het olympische toneel.

Ze maakte wel nog een klein foutje en maakte kennis met het ijs, maar zelfs met die val kreeg ze 178,92 punten achter haar naam van de jury. Die score zal ze alleszins nog willen verbeteren later deze Spelen wanneer ze het opneemt tegen onder anderen Loena Hendrickx.