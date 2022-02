Langlaufer Thibaut de Marre dolblij met 59e plek: "Een perfecte dag"

"Ik was wat gespannen voor de wedstrijd en de opwarming ging moeilijk, maar toch kreeg ik het goede gevoel te pakken", vertelde de 23-jarige De Marre. "Ik had een goede wedstrijd en ben enorm tevreden."

"Ik heb me nog nooit zo goed gevoeld in een wedstrijd in de klassieke stijl in mijn carrière, dus het is wel een opluchting dat ik dat op de Spelen kan doen. Ik voel me dus bevrijd en tevreden."

Eerder op de Spelen werd De Marre gedubbeld in de skiatlon en eindigde hij 76e in de sprint. Een 59e plek is dan ook zijn beste resultaat. "Nochtans had ik ook een goed gevoel in de skiatlon en verliep ook de sprint redelijk goed, maar het is toch deze wedstrijd waar ik van heb gedroomd."

"Ik heb er een heel jaar voor gewerkt en op elke training dacht ik aan dit moment. Ik dan ook zeer blij dat het goed gelukt is. Ik moet dan ook mijn coach bedanken voor het harde werk."