Zijn zus greep er net naast, maar langlaufer Niskanen bezorgt Finland wel goud

Het brons was voor de Noor Johannes Klaebo, die eerder al zijn olympische titel verlengde in de sprintcompetitie.

En ook in 2022 moest de Rus zijn hoofd buigen voor Niskanen. Voor de 4e keer in zijn carrière moest Bolsjoenov vrede nemen met olympisch zilver, maar hij graaide op deze editie van de Winterspelen wel zijn eerste gouden plak weg op de 30km skiatlon.

Voor Niskanen is het al zijn derde succes op rij op de Winterspelen. In Sotsji 2012 won hij de teamsprint, in Pyeongchang veroverde hij goud op de 50 km - de marathon van het langlaufen - na een verbeten duel met de Rus Aleksander Bolsjoenov.

Niskanen wist al snel dat hij het goud beet had

Thibaut de Marre wordt 59e

Onze landgenoot Thibaut de Marre eindigde 59e op de 15 km klassieke stijl. Hij eindigde op ruim 5 minuten (5'01"9) van Niskanen.

Voor De Marre, die ook de Franse nationaliteit heeft maar sedert enkele jaren voor België uitkomt, is het voorlopig zijn beste resultaat in Peking. In de skiatlon werd hij gedubbeld en in de sprint strandde hij in de kwalificaties met een 76e plek.