Gezin is "prioriteit" voor Kim Clijsters: "15 toernooien per jaar is niet haalbaar"

Kim Clijsters (38) die een bezoekje brengt aan ons land: het is eerder uitzonderlijk. Clijsters stelde vandaag een reserveringstool voor padelclubs voor en uiteraard kwam ook haar tennistoekomst aan bod. Ze bergt haar plannen niet op, maar geeft zelf aan dat het niet makkelijk is om de puzzel te leggen.

"Ik ben heel blij om terug te zijn", glimlacht Kim Clijsters bij haar korte bezoekje aan haar vaderland. Clijsters woont nu al weer enkele jaren in de VS en zette voor het eerst in een jaar weer voet op Belgische bodem. Ze deed dat omdat ze mee haar schouders zet onder Pablo, een hard- en softwaresysteem voor toegangscontrole van padelvelden. "Er werd wel wat fraude gepleegd", stelde Clijsters zelf ook vast rond de padelhype. "Die term klinkt hard, maar we kregen klachten van leden die vertelden dat ze niet konden reserveren. Er werd misbruik van gemaakt."

"Moeilijk om wedstrijdweken in te plannen"

Kim Clijsters lanceerde dus het "gemakkelijke" systeem, maar uiteraard blijft tennis haar hoofdbezigheid. Haar comeback, die ze aankondigde voor de coronapandemie, is geen hoogvlieger. "Mijn prioriteit is mijn gezin", stelt ze klaar en duidelijk. "Ik weet ook heel goed dat 15 toernooien per jaar het beste is voor mijn tennis, maar dat is niet haalbaar met mijn gezinsleven." "Brian (Lynch, haar echtgenoot) bouwt ook een carrière uit. Ik vind dat niet erg, dat hoort bij mijn situatie." "Maar ik speel nog altijd en ik probeer 4 tot 5 keer per week te trainen. Het is nu gewoon moeilijk om wedstrijdweken in te plannen."

Ik jaag me er niet echt in op. Op dit moment staat er geen toernooi vast, maar fysiek is alles in orde. Kim Clijsters