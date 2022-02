Tour-winnaar Tadej Pogacar test positief op het coronavirus: "Milde symptomen"

Het coronavirus zwerft rond door het wielerpeloton.



Kasper Asgreen (Quick Step-Alpha Vinyl) testte positief voor de Ronde van de Provence. Sport Vlaanderen-Baloise kan niet starten in de Tour of Antalya (Turkije). Jumbo-Visma, Team DSM en BikeExchange trokken zich vorige week terug uit de Ronde van Valencia.



Nu is ook aan het licht gekomen dat Tadej Pogacar af te rekenen kreeg met het beestje.

"Tadej had milde symptomen en zat al zijn isolatie uit", meldt ploegdokter Adrian Rotunno. "Hij heeft ook zijn tijd genomen om te herstellen. Ondertussen is Tadej opnieuw licht beginnen te trainen."



Komt Pogacars seizoensstart in gevaar? "Tadej moet nog enkele finale medische testen ondergaan. Maar normaal gezien zit hij op schema om zoals voorzien te beginnen in de UAE Tour (20-26 februari)."