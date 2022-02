Quick Step-Alpha Vinyl mist Kasper Asgreen in Ronde van de Provence door corona

Met Julian Alaphilippe, Kasper Asgreen en Davide Ballerini had Quick Step-Alpha Vinyl op papier een gouden drietand voor de Ronde van de Provence, die donderdag van start gaat.



Maar na een testronde valt Asgreen af. "Jammer genoeg heeft Kasper positief getest op het coronavirus. Daardoor zullen we maar met 6 renners starten in de Ronde van de Provence", laat Quick Step-Alphy Vinyl weten.

Welke voorbereidingskoers Asgreen zal rijden in de aanloop naar het openingsweekend is nog niet bekend.



Vorig seizoen reed Asgreen een dijk van een voorjaar met winst in de Ronde van Vlaanderen en de E3 Saxo Bank Classic.



"Ik ben dit jaar niet de nummer 1 van de ploeg voor de klassiekers", zei Asgreen op de ploegvoorstelling in januari. "Er zijn nog veel jongens die kunnen presteren. We leggen niet alle druk bij één renner."