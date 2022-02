Sport Vlaanderen-Baloise start niet in Ronde van Antalya na positieve coronatesten

Sport Vlaanderen noemde geen namen in zijn korte persbericht. "Vermits we op zo'n korte termijn geen vervanging kunnen voorzien en vermits we niet kunnen uitsluiten dat andere medewerkers of renners uit dezelfde kern ook positief zullen testen, zien we ons genoodzaakt tot deze beslissing."



Voor Antalya waren volgende renners voorzien: Ruben Apers, Vito Braet, Sander De Pestel, Robbe Ghys, Jules Hesters, Aaron Verwilst, Alex Colman. Hans De Clercq was de ploegleider.