Miracle on ice: Italiaans curlingduo veegt alle toplanden genadeloos van het ijs

Italië werd voor de Winterspelen niet tot de favorieten gerekend. Op het afgelopen WK curling eindigden Stefania Constantini en Amos Mosaner nog 6e. Maar in Peking klikte het plots.

In de groepsfase won Italië zijn 9 matchen, waardoor het plots de grote favoriet was om het goud. Het ervaren Noorwegen moest in de finale dan ook de wet van de sterkste ondergaan. Na 4 van de 8 ends leidde Italië al met 6-2.

Het Noorse duo Skaslien/Nedregotten, in het echte leven getrouwd, verzette nog hemel en aarde, maar dat volstond niet. 8-5 was het eindverdict.

De Italiaanse triomf is bijzonder, want tot en met de Winterspelen van Turijn in 2006 was curling nog een grote onbekende in de Laars. Ook nu zijn er nog altijd maar 3 curlingclubs en 400 aangesloten sporters.