Jacht op mascotte Bing Dwen Dwen is geopend: Chinezen kamperen in vrieskou voor winkel

De autoriteiten geven toe dat er te weinig hebbedingetjes zijn gemaakt met de beeltenis van de olympische mascotte, de populaire pandabeer Bing Dwen Dwen.

Door de coronaregels is het bijna onmogelijk voor fans om de Spelen bij te wonen en dus moeten veel Chinezen genoegen nemen met de aankoop van een speelgoedpanda als aandenken. Maar China kan niet genoeg souvenirs maken om te voldoen aan de vraag.

En dus staan er lange rijen bij de belangrijkste souvenirwinkel in de hoofdstad Peking. Sommige. Sommige Chinezen hebben er zelfs een kampeernacht in de koude temperaturen voor over om Bing Dwen Dwen te bemachtigen. Een Chinese vrouw vertelde dat ze samen met haar familieleden om de beurt enkele uren in de rij staat.