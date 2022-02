Betsema had 7 hechtingen nodig na Krawatencross: "Bot was zichtbaar"

Betsema wou in Lille haar landgenote Lucinda Brand nog onder druk zetten in de strijd om de eindzege in de X2O Badkamers-trofee. Maar de nummer 2 in het klassement werd pas 7e op 2'24" van winnares Brand.

Op Instagram kwam Betsema met een verklaring op de proppen: "Het was niet meteen de stranddag die ik voor ogen had", schrijft ze. "Ik ben gevallen in de hekken en heb mijn vinger opengehaald. De wonde was heel diep en mijn bot was duidelijk zichtbaar."

"Ik ben al blij dat mijn pees niet werd geraakt. Na 7 hechtingen ben ik klaar voor de volgende wedstrijd in de X2O Badkamers-trofee. Veel dank aan het ziekenhuis van Turnhout voor de goede zorgen."

Door haar mindere dag volgt Betsema al op 2'55" van Brand in het klassement. Zondag in Brussel heeft ze nog een laatste kans om Brand te onttronen, maar dat lijkt mission impossible.