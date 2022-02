Hondenweer noch landgenoten kunnen Lucinda Brand blussen in Lille

Bekijk het verslag:

Ondanks de barre weersomstandigheden staken klassementsleidster Lucinda Brand en Ceylin Alvarado al snel het vuur aan de lont in Lille.



Het Nederlandse duo ploeterde zich op het gladde parcours al meteen naar een stevige voorsprong. Tweede in de stand Denise Betsema stapelde ondertussen de foutjes op in de achtergrond.





Het gaf Europees kampioene Brand vleugels, want na een foutje van Alvarado besloot ze er vervolgens alleen op uit te trekken.



Het begin van een indrukwekkende demonstratie, waar niemand nog een antwoord op had. De Nederlandse renster bleek enkele maatjes te groot en had aan de finish uiteindelijk een bonus van een kleine minuut op Annemarie Worst.



Denise Betsema kreeg inclusief de bonificatieseconden 2'34" aan de broek gesmeerd en lijkt de eindzege te mogen vergeten. Alicia Franck eindigde als eerste Belgische op een 6e plek.