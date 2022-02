Meer dan 1 miljard inwoners, maar slechts 1 olympiër: Arif Kahn verdedigt eer van India

In de lijst met atleten op de Winterspelen in verhouding tot de bevolking van een land bengelt India helemaal onderaan. Net als onder andere Pakistan, Nigeria en Marokko stuurde het land maar 1 atleet naar Peking, maar de totale bevolking van India ligt uiteraard vele malen hoger.

En zo liep Arif Kahn dus helemaal alleen het stadion in tijdens de openingsceremonie. Hij heeft wel een kleine delegatie bij. Kahn, 31 jaar, is een alpineskiër en zal deelnemen aan de slalom en de reuzenslalom.

Zijn deelname is zoals voor vele atleten een droom die uitkomt. In 2018 deed hij ook een poging om erbij te zijn, maar hij krijgt als wintersporter amper steun van de overheid. Hij zette dus een crowdfunding op, maar kreeg net niet genoeg geld bij elkaar.

Nu is het wel gelukt, onder meer ook door de steun van zijn vader. Hij heeft een winkel met skimateriaal in Gulmarg en haalde zijn spaarrekening leeg voor dit avontuur van zijn zoon. Zelf geeft Kahn ook skiles om zijn sport te financiëren.

Zijn sportieve ambities zijn niet heel hoog. Hij droomt van de top 30. Maar Kahn hoopt vooral dat er meer aandacht komt voor wintersport in India. In het Himalaya-gebergte zijn er immers heel mooie skioorden, maar de sport breekt dus nog niet echt door in zijn thuisland.



En het land met het grootst aantal atleten in verhouding tot de totale bevolking? Dat is Monaco met 3 deelnemers. Een duo in het bobsleeën en ook een alpineskiër.