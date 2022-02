Ook Kyrie Irving en James Harden kunnen de Phoenix Suns niet afremmen

Phoenix zette eerder dit seizoen al eens een reeks van 18 overwinningen op rij neer. Inmiddels staat de teller al weer op 11, dankzij een 121-111-zege tegen de Brooklyn Nets.



De bezoekers konden in Phoenix opnieuw rekenen op guard Kyrie Irving, die niet in Brooklyn mag spelen omdat hij niet gevaccinneerd is.



Irving was goed voor 26 punten en ploegmaat James Harden deed er nog 22 punten bij, maar samen konden ze niet voorkomen dat de Nets - nog steeds zonder de geblesseerde Kevin Durant - al voor de 5e keer op rij verloren.



Bij Phoenix was Devin Booker de topschutter met 35 punten, Mikal Bridges (27 punten) deed ook een stevige duit in het zakje. Met 41 zeges en 9 nederlagen deden de Suns nooit beter na 50 wedstrijden.