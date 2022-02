Durf jij al eens een sporttraining te skippen? 3 redenen waarom sporten met een vriend(in) veel beter is

“Het is geen wonder dat mensen hun goede voornemens soms laten varen”, zegt Jon Strubbe. Hij is prestatie- en sportpsycholoog en verbonden aan de afdeling Topsport bij Sport Vlaanderen. "De meesten beginnen er alleen aan, maar de mens is een sociaal wezen en gedijt beter in aanwezigheid van anderen."

Onderzoek naar drop-out bij sportclubs wees drie voorname redenen aan waarom mensen stoppen met hun sport:

1. een gebrek aan plezier

2. een gebrek aan competentiegevoel

3. een gebrek aan betrokkenheid.

"Dat gaat ook op voor individuele sporters", zegt Jon Strubbe. "Gelukkig kan je deze drie obstakels allemaal uit de weg ruimen door te sporten met een maatje, een sportbuddy."