Tourist LeMC smijt zich op de 10 Miles, maar ziet af bij looptest: "Ik ben platten tuub"

"Het is al van mijn prille jeugd geleden dat ik nog intensief gesport heb en een goede conditie had. Ik speelde nog wel wat voetbal hier en daar en doe soms aan krachttraining. Maar de grote sportman? Neen, dat ben ik niet."

Tourist LeMC brak in 2015 door met liedjes als Koning Liefde en En Route . De muzikale bal ging aan het rollen en is sindsdien niet meer gestopt. Het hoeft niet te verwonderen dat muziek van Johannes alle aandacht krijgt, ten koste van lichaamsbeweging. En daar wil hij nu graag verandering in zien.

En net daar vonden Tourist en de organisatie van de AG Antwerp 10 Miles elkaar. Als grootste loopevenement van Vlaanderen wil de 10 Miles er zijn voor

iedereen, ook voor wie geen (frequente) loper is. Die kan de shortrun van 6,5 kilometer lopen en zelfs de 10 Miles uitlopen mits een fatsoenlijke en verantwoorde voorbereiding.



Tourist LeMC heeft zich meteen een duidelijk doel gesteld: de 10 Miles van Antwerpen uitlopen. En dat over de volledige afstand van 16 kilometer.

Maar kan dat nog? Want 24 april is niet zo heel veraf, nog welgeteld 12 weken.

"Toch wel", zegt sportcoach Thijs Dekiere. "Maar het zal nipt worden. Als hij het verstandig aanpakt, dan kan het."

Johannes begint er ook niet zomaar aan. Aangezien hij de voorbij jaren niet meer intensief gesport heeft, wordt hij begeleid in training en in voeding. Zijn vooruitgang kunt u de volgende weken bij Sporza volgen. Daarbij geniet u mee van de tips die hij krijgt.

"Schrik heb ik niet", zegt Tourist LeMC. "Ik ben wel benieuwd naar hoe heavy het loopschema zal zijn. Ik verwacht wel mijn conditie redelijk slecht is en tegen de 10 Miles top zal zijn. Ik ben bereid om all the way te gaan."